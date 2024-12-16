صدقات الخيرية توفر أجهزة ومعدات طبية لمستشفى كسلا السعودي

متابعات: السوداني

بدعم من (منظمة صدقات أمريكا Sadagaat-USA)، نفّذت منظمة صدقات الخيرية Sadagaat، مشروع توفير أجهزة ومعدات طبية لمستشفى كسلا السعودي تتضمن، جهاز تعقيم سعة 75 لترا، وعدد (2) ماكينة تخدير، بتكلفة بلغت 37,600 دولار أمريكي.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع ما بين 800 إلى 900 مريض شهرياً، إضافةً إلى زيادة معدل العمليات اليومي وتقليل قوائم الانتظار.

ومن المتوقع أن يساهم جهاز التعقيم وماكينتا التخدير في ضمان سلامة آلاف المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية بالمنطقة، ويمنح فرصاً جديدة للتعافي والشفاء.