السودان يعلن الوصول إلى تفاهمات متقدمة في مجالي النفط والكهرباء مع روسيا

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم، أن السودان وصل إلى تفاهمات متقدمة في مجالي النفط والكهرباء مع روسيا، ويفضل العمل مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين عبر شركاتها الكبرى في مجالات الطاقة والنفط في المناطق الامنة في الوقت الحالي.

وأكد وزير الطاقة والنفط، استعداد الوزارة لاستقبال وفد الشركات الروسية التي من المتوقع أن تزور السودان على دفعتين نهاية هذا العام ومطلع العام القادم.

جاء ذلك، خلال استقباله للسفير الروسي لدى السودان بمكتبه اليوم، حيث بحث اللقاء عددا من الموضوعات التي تعتزم روسيا الاستثمار فيها بالسودان، وعلى رأسها النفط والغاز والكهرباء.

من جانبه، قال السفير الروسي، إنّ الشركات الكبرى لديها القدرة على حماية استثماراتها، كاشفاً عن زيارة وفدٍ من الشركات الروسية بقيادة رئيس اللجنة الوزارية الحكومية الروسية السودانية، مؤكداً أنه سيعمل على ترتيب الزيارة على مستوى عال، وأكد أن لدى روسيا بيوت خبرة تقوم بعمل المطلوب خطوة بخطوة لتطوير الاقتصاد السوداني بشكل عام مثل الكهرباء والنفط والسكة حديد وبناء المصانع والطرق والموانيء والبنية التحتية بشكل عام.