هيومن رايتس: الدعم السريع ارتكبت انتهاكات خطيرة بجنوب كردفان

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت منذ سبتمبر 2023، جرائم اغتصاب جماعي واستعباد جنسي ضد عشرات النساء والفتيات في ولاية جنوب كردفان بالسودان. تشمل هذه الجرائم أعمال العنف الجنسي، القتل، والاختطاف، مما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأفادت شهادات الضحايا وشهود العيان التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” بأن المهاجمين، الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع أو ينتمون لمليشيات حليفة، ارتكبوا جرائمهم بوحشية غير مسبوقة. في حالات عديدة، تم اغتصاب النساء والفتيات أمام أفراد أسرهن، وفي بعض الأحيان بعد قتل أفراد الأسرة. إحدى الضحايا، هانية، البالغة من العمر 18 عامًا، اختُطفت من منزلها في بلدة فايو عندما كانت حاملاً في شهرها الثالث. احتُجزت في قاعدة عسكرية حيث تعرّضت للاغتصاب المتكرر على مدار ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن من الفرار.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان العدالة في مواجهة هذه الجرائم الشنيعة. وأكدت المنظمة على ضرورة نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان وتوفير الموارد اللازمة للتصدي للعنف الجنسي، بما يشمل الوقاية، التوثيق، وتقديم خدمات شاملة للضحايا.

وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، إنّ الضحايا وصفن تعرضهن للاغتصاب الجماعي أمام عائلاتهن أو لفترات طويلة في حالات شملت احتجازهن للاستعباد الجنسي من قِبل مقاتلي قوات الدعم السريع. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التحرك فورًا لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة”.

وتتوافق هذه النتائج مع تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة، الذي خلص إلى ارتكاب قوات الدعم السريع العنف الجنسي على نطاق واسع، بما يشمل حالات عديدة من الاستعباد الجنسي. وأوصت “هيومن رايتس ووتش” بتعزيز حماية المدنيين من خلال بعثة دولية مفوضة ومجهزة بالموارد اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم.

بحسب هيومن رايتس، فإنّ العنف الجنسي المرتبط بالنزاع يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية عندما يرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين. ومع تزايد خطورة هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي حازم يضمن حماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا في السودان.