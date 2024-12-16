الحكومة الموازية وتقسيم السودان

بقلم سمر إبراهيم *

تتسارع الأحداث في المشهد السياسي السوداني تجاه منعطف غير مسبوق من التعقيدات في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة وميلشيا الدعم السريع الدائرة منذ تسعة عشرة شهرا، لاسيما في ظل التهيئة الإعلامية والسياسية لإعلان حكومة موازية تتشكل في مناطق سيطرة الميلشيا، أو تشكيل حكومة منفى.

المراقب للمشهد العام، يرى أن تلك التطورات ليست وليدة اللحظة بل يتم التمهيد لها منذ عدة أشهر، فقد لوَّح مستشارو الميلشيا في أكثر من تصريحات صحفية أنهم بصدد تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتهم، وفي نهاية نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن تشكيل إدارة مدنية في العاصمة السودانية “الخرطوم” لتقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية – حسب ما نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وبالنظر إلى وضع الدعم السريع بصورة عامة على جميع الأصعدة، يبدو أن أكثر ما يحتاج إليه هو السند والدعم السياسي والذي يفتقده رغم محاولات تسويق أفكاره للمجتمع الإقليمي والدولي باعتباره فصيلًا مسلحًا يحارب من أجل الديمقراطية والحكم المدني، رغم ملف الانتهاكات الذي يلاحق رموزه، وهو ملف موثق صوتًا وصورة.

في ظل تلك الاعتبارات، عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية “تقدم” اجتماعها الأخير في مدينة عنتيبي بجمهورية أوغندا مطلع شهر ديسمبر الجاري، وخلال ذلك الاجتماع دارت نقاشات واسعة حول ثلاثة مسارات لإنهاء الحرب، وهي “تشكيل جبهة مدنية عريضة، وانعقاد المائدة المستديرة بين القوى السياسية للوصول إلى عملية سياسية، وتشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية ومقرها مدينة بورتسودان”.

فيما يتصل بتشكيل جبهة مدنية عريضة، فمنذ شهور تجري تنسيقية “تقدم” مشاورات لتوسعة الجبهة المدنية المنادية بوقف الحرب، عبر ضم قوى اخرى وأبرزها “حزب البعث الأصل، الحزب الشيوعي، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور”.

أما بالنسبة للمائدة المستديرة، ففي يوليو الماضي استضافت القاهرة مؤتمر للقوى السياسية السودانية برعاية وزارة الخارجية المصرية، بهدف إحداث توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، وبناء التوافق عبر حوار وطني “سوداني – سوداني” يتأسس على رؤية سودانية خالصة، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، ومن ثم تسعى القاهرة لانعقاد تلك المائدة المستديرة والبناء على مخرجات مؤتمر القاهرة، ولم شمل القوى السياسية بكافة أطيافها لإحداث توافق فيما بينها تمهيدًا لعملية سياسية تبدأ عقب وقف إطلاق النار بين الجيش والميلشيا.

وفي ذات الاتجاه يعمل الاتحاد الأفريقي على التمهيد لعملية سياسية لإنهاء الحرب حيث عقد اجتماعين تحضيرين في شهري يوليو وأغسطس الماضيين للقوى المدنية، سعيًا إلى بلورة رؤية مشتركة حول المائدة المستديرة.

ويتبقى المقترح الثالث؛ تشكيل حكومة موازية، حيث طفا على السطح في إطار البحث عن آليات لتحقيق هدف نزع الشرعية سعيا لوقف الحرب، ولكن حسب مصادر سياسية في تنسيقة “تقدم” فإن القوى التي تتبنى المقترح هي “الجبهة الثورية” التي تضم في عضويتها “حركة تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، وحركة تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وحركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل، وحزب مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد”.

بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية الآخرى من خارج وداخل “تقدم” أبرزهم: إبراهيم الميرغني الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، ونصر الدين عبدالباري وزير العدل السابق بحكومة الفترة الانتقالية، ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق، واللواء فضل الله برمه ناصر رئيس حزب الأمة.

ما عزز من طرح هذا المقترح حسب وجهة نظر مؤيديه – أزمة امتحانات الشهادة السودانية التي لن يتم اجراءها في مناطق سيطرة الميلشيا، وطباعة عملة جديدة في مناطق سيطرة القوات المسلحة والاعتراف بها كعملة وطنية للسودانيين داخل البنوك والتعاملات المالية، فضلاً عن استهداف القوات الجوية السودانية لمناطق تواجد الميلشيا – والتي يقول الجيش عنها أن أي منطقة بها العدو هي هدف لنا، في حين يقول الدعم السريع وعدد من الأصوات المدنية أن الطيران يقتل المدنيين.

ولكن خلال اجتماعات “تقدم” تم رفض المقترح بصورة كبيرة، ومع احتدام الخلاف تقرر تشكيل آلية سياسية لحسم هذا المقترح بعد مناقشته، كما سيتم بلورة ملامح تلك الآلية خلال الأسبوعين القادمين، ويرجح أن تتكون من ما يقرب من 20 شخصية تمثل جميع الفئات التي تضم التنسيقية.

وتتضمن “تقدم” خمس مكونات رئيسية تتمثل في “الجبهة الثورية والتي تمثل نسبة 15 %، و 25 % للقوى السياسية، والمجتمع المدني بنسبة 20 %، تجمع المهنيين 20 %، ولجان المقاومة بنسبة 20%”.

وحسب حديث المصادر، أوضحوا أن أربعة مكونات ترفض حتى الوقت الراهن تشكيل حكومة موازية، ومن ثم إذا أصر مؤيدو المقترح على تنفيذه سيكونون خارج جسم “تقدم” مرجحين حدوث انقسام داخلي، اللافت للانتباه حسب حديث المصادر، أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقة تقدم والمهندس عمر الدقير كانا أبرز الرافضين لهذا المقترح.

وخلال تلك الاجتماعات دارت نقاشات داخل “تقدم” تضمنت تساؤلات لأصحاب المقترح حول آليات إدارة الحكومة الموازية تلك للمناطق التي ستتشكل بها، وما إمكانية تشكيلها في مناطق سيطرة الميليشيات؟ وهل ستمتد إلى الخرطوم وتدار منها ام من مدينتي نيالا والجنينة؟ فضلًا عن التساؤلات بشأن أبرز المرشحين لها.

وحسب المصادر السياسية رفيعة المستوى داخل “تقدم”، فإن أصحاب المقترح تلقوا وعودًا باعتراف خمس دول على الأقل بتلك الحكومة بعد تشكيلها مع امكانية منحها منظومة عسكرية متكاملة، ولكن عدم وضوح الإجابة على تلك التساؤلات عرقل الوصول إلى تفاهمات.

خلال تواصلي مع عدد من أعضاء الجبهة الثورية، أكدوا أن أبرز أهداف الحكومة هو إيقاف الحرب في البلاد، عبر مخاطبة تلك الحكومة للمجتمع الإقليمي والدولي كـ “حكومة شرعية” تريد السلام وإنهاء الحرب.

أما بشأن خطة تنفيذ المقترح فتكون عبر تشكيل تحالف عريض لإنقاذ المدنيين والتواصل مع جميع القوى المؤمنة بضرورة وقف الحرب باعتبارها أحد الحلول الجذرية، وسيتم تشكيل الحكومة في كردفان وإقليم دارفور والمناطق المتواجد بها قوات بعض أعضاء الجبهة الثورية، حيث تم التفاهم مع قيادات الدعم السريع منذ فترة لتكوين ادارات أهلية في المناطق التي يسيطرون عليها، كما أن الدعم السريع لن يرفض تشكيل حكومة مدنية وتعين ولاة في كامل ربوع البلاد خاصة أنه يسطير على العديد من المدن في السودان.

أما بشأن رؤيتهم لهذا المقترح بأنه يتضمن تشكيل حكومة، مجلس سيادة، كتابة دستور، وتعيين ولاة لإدارة شؤون الولايات، مع استعدادهم للانتشار في كامل ربوع الدولة، فيما لم يتم الحديث بشكل مباشر عن أسماء بعينها رغم ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي – ولكن حسب المعلومات المتاحة أنه سيتم تشكيلها من القوى الثورية التي كانت مشاركة في الحكومة الانتقالية قبل اجراءات 25 أكتوبر 2021، فيما رجحت المصادر أن يتم اعلانها مع بداية العام المقبل – حسب قولهم.

أما أسباب رفض أعضاء “تقدم” لمقترح تشكيل حكومة موازية:

• تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع يعني أنها ستكون حكومة للميلشيا وليست حكومة مدنية كما يقول أصحاب المقترح.

• تكريس لانقسام السودان.

• تفتح تلك الخطوة الباب أمام مواجهات آخرى بين دولتين قائمتين بذاتهما داخل الدولة، لاسيما في حال تشكيل الحكومة ومنحها منظمومة عسكرية متكاملة.

• يتيح المقترح الفرصة لقائدي الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور تشكيل حكومات في مناطق سيطرتهما، ومن ثم يتكون في البلاد عدة حكومات ومناطق نفوذ مما يشير بتكرار النموذج الصومالي في السودان.

• تأزم الوضع الإنساني أكثر، في ظل تعامل المنظمات الأممية المعنية بالمجال الإنساني مع عدة حكومات سيتضرر منه المواطنين.

• سيكون السودان معرضا لمخاطر التدخلات الإقليمية والدولية.

• سيزيد التشظي السياسي، والعسكري، كما سيلقي بظلاله على المجتمع ومكوناته القبلية.

• وفي ظل الحديث عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الميلشيا لابد من النظر إلى مناطق نفوذ القوات المسلحة والدعم السريع عسكريا على الأرض حتى نستطيع فهم أين يمكن تشكيل تلك الحكومة؟

• بداية… يتضمن السودان 18 ولاية:

• ولاية شمال دارفور (تسيطر عليها القوات المشتركة التي تتضمن الجيش والحركات المسلحة) ويسعى الدعم السريع لإسقاطها منذ شهور.

• الولاية الشمالية تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية البحر الأحمر تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية كسلا تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية القضارف تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية نهر النيل تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية سنار تقع تحت سيطرة الجيش.

• ولاية شرق دارفور تقع تحت سيطرة الدعم السريع.

• ولاية غرب دارفور تحت سيطرة الدعم السريع.

• ولاية وسط دارفور تحت سيطرة الدعم السريع.

• ولاية جنوب دارفور تحت سيطرة الدعم السريع.

• ولاية النيل الأزرق السيطرة الأكبر للجيش ولكن يوجد بها بعض الجيوب للميشليا.

وبذلك تكون القوات المسلحة السودانية مسيطرة على 7 ولايات، وتسيطر الميلشيا على 5 ولايات، بينما تقع 6 ولايات في المنطقة الرمادية ويسعى الطرفان على السيطرة عليهم وهم “ولاية الخرطوم الكبرى / ولاية الجزيرة / ولاية النيل الأبيض / ولاية شمال كردفان / ولاية جنوب كردفان / ولاية غرب كردفان”.

• وبالتالي هذا المقترح يطرح عدة أسئلة:

– هل سيكون هدف الميلشيا خلال الفترة المقبلة هو اسقاط الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للسيطرة كاملا على الأقليم، ليتم تكوين حكومة به وإعلان انفصال الاقليم عن جسد السودان؟.. علماً بأن الميلشيا تقصف الفاشر منذ شهور وتسقط آلاف الضحايا بها، حتى معسكرات النازحين أصبحت في مرمى نيرانهم.

– هل السودان أمام سيناريو لتقسيم جديد ويفقد جزء من أرضه مجددا؟

– هل القوى الإقليمية والدولية تدفع المشهد بالسودان نحو هذا المصير؟ وهل هناك من أعطى وعودا بالفعل لإشهار تلك الحكومة واعتبارها أمرا واقعا في البلاد؟

– هل السياسيون السودانيون أو الذين يحملون السلاح ويمارسون السياسية الآن مثل كيان الجبهة الثورية سيتحملون مسؤولياتهم التاريخية أمام الشعب والوطن وهم يعملون على تكريس انقسام دولتهم؟

– هل إذا تم إعلان درافور تحت سيطرة الميلشيا ستهدأ الأوضاع فيها في ظل تناحر القبائل العربية والأفريقية؟

– في ظل نزوح المواطنين من مناطق سيطرة الميلشيا، هل سيكون هناك مواطنون يرتضون بالمعيشة تحت وطأة وكنف الدعم السريع؟

– هل سيتوقف الدعم السريع عن الانتهاكات حتى لا يحرج الحكومة التي ستتشكل في مناطقهم؟

– هل سيكون الجزء المسيطر عليه من الدعم السريع في كردفان ضمن معادلة التقسيم؟

– هل الخلافات السياسية الراهنة بين جميع القوى بمختلف مرجعياتها ستتحمل مسؤولياتها بعدم التحلي بالحكمة لإنقاذ البلاد من الانهيار والتقسيم؟

– هل إذا كون الدعم السريع حكومته سيفاوض مستقبلا باسم حكومة يترأسها وليس كقوات تحمل السلاح؟

– هل أصبح السودان ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي تتحدث عنه القوى الكبرى منذ سنوات؟

– هل ضباط ومستشارو الدعم السريع من الحركة الإسلامية سيتحملون للمرة الثانية بتاريخهم في الحياة السياسية السودانية دعم فصل جزء جديد من جسد الدولة تحقيقا لمكاسبهم فقط؟

نتنظر الأيام القادمة لنرى ماذا تحمل لنا من تطورات وتحديات، لعل كل ذلك يكوم بمثابة حلم لا أساس له من الواقع، ونستقيظ على سودان موحد بلا صراعات أو تقسيم.

*كاتبة صحفية متخصصة في الشأن الأفريقي