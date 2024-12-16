الصراع السوداني.. الدور الخفي لأوكرانيا والمصالح الغربية في تزايد الفوضى

تستمر الصراعات المسلحة في عدد من دول القارة الأفريقية في جذب الاهتمام الدولي، حيث تكشف الأحداث الجارية عن شبكة معقدة من المصالح السياسية والاقتصادية التي تساهم في تغذيتها.

بعض الدول الغربية، التي تجد في هذه الحروب ساحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تدير اللعبة عبر تجار السلاح والمرتزقة، ما يفاقم الأزمات ويؤدي إلى تفاقم معاناة الشعوب المحلية.

وبينما كانت دول مثل السودان والصومال ومالي بمثابة مراكز حيوية لصراعات تجذب القوى الدولية، تتزايد الأدلة على تورط أطراف أخرى مثل أوكرانيا، التي تشارك قواتها العسكرية والاستخباراتية في الصراع، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل منه ساحة لتبادل المصالح بين مختلف الأطراف المتورطة.

تورط أوكرانيا في دعم جماعات إرهابية

في هذا السياق، ومع التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني في السيطرة على مواقع استراتيجية كانت خاضعة لقوات “الدعم السريع”، برزت معلومات جديدة تشير إلى تورط دولي في الصراع السوداني، وتحديداً عبر الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة من أوكرانيا. فقد تم العثور على مخازن أسلحة تحتوي على أسلحة غربية متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، تم نقلها إلى السودان بعد المعارك في محور ود الحداد. هذا الاكتشاف دفع القيادة السودانية إلى اتخاذ خطوات احترازية لضمان سرية وحفظ الأسلحة في المخازن العسكرية، مما يثير تساؤلات حول حجم المشاركة الأجنبية في تأجيج الصراع السوداني. التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوكرانيين، مثل تأكيد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف عن وجود وحدات عسكرية أوكرانية في السودان، تزيد من تعقيد الموقف وتكشف عن مدى تداخل المصالح الدولية في هذه الحروب التي تقوض أمن واستقرار دول المنطقة.

كما تعكس التقارير الاستخباراتية الأخيرة اتساع نطاق التعاون بين أوكرانيا وبعض الميليشيات المتطرفة في مناطق متعددة من أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تنفيذ أجندات سياسية غربية. فقد أظهرت المصادر تورط أوكرانيا في دعم جماعات مصنفة إرهابية مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في مالي، التي نفذت عمليات إرهابية ضد المدنيين، بالإضافة إلى دعم قوات “الدعم السريع” في السودان، المتورط في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

كما تكشف المعلومات عن إرسال الاستخبارات الأوكرانية لخبراء مشغلين للطائرات المسيّرة إلى سوريا، حيث قدموا دعمًا تقنيًا وعملياتيًا للجماعات الجهادية، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، ومؤخرًا أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزمه تزويد سوريا بالحبوب وبمنتجات زراعية أخرى على أساس إنساني، بعد أسبوع على سقوط حليف روسيا بشار الأسد.

هذه التحركات تؤكد أن الصراعات في هذه المناطق لم تعد مجرد مواجهات محلية، بل أصبحت مسرحًا لتوظيف القوى الأجنبية أدواتها من المرتزقة والتكنولوجيا العسكرية لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على حساب الأمن الإقليمي.

دول أوروبية تدعم “حميدتي” عسكريا وسياسياّ

في تطور خطير آخر، كشفت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية في نوفمبر الماضي عن تفاصيل تورط دول أوروبية في تسليح الأطراف المتصارعة في السودان، حيث تم رصد شحنات أسلحة خطيرة تم تهريبها عبر تشاد إلى دارفور. أبرز الأسلحة التي تم العثور عليها كانت طائرات مسيّرة من طراز “أي أي هيرو” الإسرائيلية، التي طورتها شركة IAI في 2012 وتعد من أكثر الطائرات المسيّرة مبيعًا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة أخرى من طراز “Danger Propellers” المصنعة في جمهورية التشيك، والتي تم تعديلها لتلبية الأغراض العسكرية. في سياق مشابه، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن أن قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، قد حصل على معدات تجسس متطورة، شملت أجهزة مراقبة مرتبطة ببرنامج التجسس الإسرائيلي. ووفقًا للصحيفة، تم نقل هذه الأجهزة عبر طائرة من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة “جبل مرة” بدارفور، التي تسيطر عليها “الدعم السريع”، ما يعكس الأبعاد الإقليمية والدولية المتزايدة للصراع السوداني ويكشف عن تورط أطراف متعددة في تسليح وتزويد الميليشيات المحلية بتقنيات متقدمة لتعزيز قدراتها القتالية.

في تحليله للوضع في السودان، يرى الخبير والباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية أحمد حمادة أن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه إسرائيل لقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، ليس مجرد تحالف عسكري بسيط، بل يحمل في طياته أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى. فإسرائيل لا تقتصر مصالحها في السودان على التخلص من النفوذ الإسلامي داخل الجيش السوداني، بل تسعى أيضًا إلى توسيع نفوذها على البحر الأحمر، وهو ممر استراتيجي بالغ الأهمية للاتجار بالذهب والموارد الطبيعية. والسيطرة على صناعة الذهب في السودان، التي يهيمن عليها “حميدتي”، تشكل فرصة اقتصادية كبيرة لإسرائيل، إلى جانب التأثير على الملفات السياسية والأمنية في المنطقة، خاصة مع مصر. كما يرى حمادة أن المصالح الإسرائيلية والفرنسية تلاقت في دعم “حميدتي”، الذي أصبح نقطة تلاقي لمصالح القوى الكبرى في المنطقة، حيث يتم تقديم الدعم العسكري والسياسي له عبر الإمارات وإثيوبيا وتشاد.

من ناحية أخرى، يلاحظ حمادة أن تركيا، التي تعتبر حليفًا استراتيجيًا لألمانيا في القارة السمراء، تسعى لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر من خلال دعم الجيش السوداني والحركات الإسلامية المتحالفة معه. تركيا ترى في السودان بوابتها الرئيسية للتوسع في أفريقيا، خاصة في إطار السعي لتوسيع نفوذها في منطقة البحر الأحمر التي تعتبرها ذات أهمية قصوى، مما يجعل بورتسودان منطقة محورية في هذه الاستراتيجية.