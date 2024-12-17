وقاية النباتات بالقضارف تشكو تأخر صرف مستحقات العاملين

القضارف: الطيب علي

كشف مدير وقاية النباتات بولاية القضارف الفاتح النور عبد الله، عن صعوبات تواجه عمل الوقاية، في وقت طالب فيه إدارة الحسابات بوزارة الإنتاج في الولاية باستعجال صرف مستحقات العمال لثلاثة أشهر والتي تزيد عن 10 مليارات جنيه.

وقال النور في تصريحات صحفية، إن الاستعدادات لموسم 2024- 2025م بدأت مبكراً، كما تمت مكافحة الآفات خاصة (العنتت) والآفات الأخرى بالرغم من العقبات التي تتمثل في ضعف وسائل الحركة ونقص الوقود والإعاشة.

وأشار إلى أن وقاية النباتات من الإدارات الاستراتيجية التي تتطلب زيادة الاهتمام لدورها في تحقيق الأمن الغذائي.

كما ناشد إدارة الحسابات بضرورة معالجة مشكلة تأخر الصرف للعاملين خاصة بعد حصولهم على استثناء من والي القضارف بصرف المستحقات للعاملين، فضلا عن تصديق المالية على شيك الصرف، مشيرا إلى أن الوقاية وبالتعاون من المزارعين استطاعت إنجاز عملية المكافحة.

ونوه إلى أن إدارة الحسابات تتعلل بأن هناك أولويات ما أدى إلى تأخير عملية الصرف.

واشار إلى أن إدارة وقاية النباتات المركزية عملت على دعم الإدارة الولائية في كافة الجوانب الفنية خاصة بوجود طائرتين للرش، بجانب المبيدات والطلمبات.