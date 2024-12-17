الخرطوم: السوداني

ضبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومواد كيميائية خطرة تستخدم فى التعدين الأهلي، بجانب كميات من السجائر.

وأوضح العميد آدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل أن قواته وبعد مجهودات مقدرة تمكنت من ضبط (3) مركبات تحمل (79) جوالاً من مادة الثيوريا السامة و(20) طرداً من مستحضرات تجميل محظورة مختلفة و(7) كراتين سجائر مهربة، وقد تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير عام قوات الجمارك، اللواء صلاح أحمد إبراهيم، عزمهم على القضاء نهائياً على ظاهرة التهريب التي باتت من أكبر المهددات على الاقتصاد السوداني، بجانب أضرارها على صحة وسلامة المواطنين، داعياً إلى ضرورة اتباع الطرق السليمة في استيراد وتصدير البضائع، مؤكداً سهولة وسرعة الإجراءات الجمركية من خلال استخدام أحدث الأنظمة الجمركية العالمية.

من جانبه، جدّد اللواء ياسر صديق محمد أحمد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بتوفير كافة المعينات من آليات وأجهزة اتصالات وتبادل للمعلومات من أجل القضاء على كافة أشكال التهريب وحماية الاقتصاد وإهدار موارد البلاد.