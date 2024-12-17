بعد شفائه من المرض.. أسرة الفنان كمال ترباس تحتفل بميلاده

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

احتفلت أسرة الفنان الكبير “كمال ترباس” بعيد ميلاده بمنزله في القاهرة، وذلك بعد تعافيه من المرض وبلوغه الصحة. وتمت الاحتفالية المُصغرة وسط حضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه وأحبابه.

كما حضر عدد مقدر من زملائه الفنانين والموسيقيين والإعلاميين، من بينهم الفنانة القديرة سمية حسن وحنان بلوبلو والفنان عاصم البنا والإعلامية فاطمة الصادق وسيدة الأعمال هبة شو.

فيما زين الاحتفالية بأجواء من المرح والجمال والبهجة الفنان عاصم البنا، الذي ردد عدداً من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وقُدمت لترباس بعض الهدايا، مُتمنين له دوام الصحة والعافية.

من جانبه، قدم ترباس عبر (السوداني) صوت شكر لكل الحضور الذين شاركوه فرحته، مؤكداً أنه بلغ تمام الصحة والعافية وأنه يشعر بالسعادة والفرح بوجود الأحباب من حوله، الذين يبادلونه المودة والاهتمام.