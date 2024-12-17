الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الأمير الملكي في ريال مدريد صانع الفرح والبطولات، يفوز بجائزة (The Best) أفضل لاعب في العالم التي تقدمها (فيفا). ‎

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة “ذا بيست” كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، لأول مرة في مسيرته.

جاء ذلك، خلال حفل الفيفا الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تتواجد بعثة ريال مدريد.

وقاد فينيسيوس ريال مدريد خلال عام 2024، للفوز ببطولات السوبر الإسباني والليجا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

في وقت توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال عام 2024، للفوز ببطولات السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي والليجا ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي، غدا الأربعاء، على ستاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المثالي للاعبين من فئة الرجال على مستوى العالم في عام 2024.

وضم التشكيل المثالي، الذي تم الإعلان عنه، في حفل جوائز “ذا بيست” بالعاصمة القطرية الدوحة:

في حراسة المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) وفي الدفاع الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) والألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد) والفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال).

وفي خط الوسط: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد ) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والألماني توني كروس (ريال مدريد سابقا).

وفي الهجوم: الإسباني لامين يامال (برشلونة ) والنرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).