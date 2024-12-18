الصحفي سراج الدين مصطفى يفقد بصره

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

فقد الكاتب الصحفي والناقد الفني السوداني المعروف سراج الدين مصطفى، بصره إثر إصابته بانفصال في شبكية العين، وتقررت له (أربع عمليات جراحية) تكلفة الواحدة منها مليون وستمائة ألف جنيه سوداني، أجرى منها العملية الأولى وتبقت الثلاث.

فيما ناشد عدد كبير منهم، زملاءه ومعارفه وأصدقاءه بضرورة إنقاذه، بالمشاركة في دفع تكاليف العمليات المُقررة له.

الجدير ذكره أن الصحفي سراج الدين مصطفى مازال موجوداً في السودان بعد نزوحه من العاصمة الخرطوم لمدينة عطبرة، وكان قد أُجريت له عملية لانفصال الشبكية بالعين اليمنى بمستشفى مكة للعيون بمدينة عطبرة، وكانت العملية الأولى ضمن أربع عمليات.