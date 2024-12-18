الأغذية العالمي يسلم مساعدات غذائية لأكثر من 800 ألف شخص

الخرطوم: السوداني

أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن تسليم مساعدات غذائية لأكثر من 800 ألف شخص في السودان، ضمن جهود مكثفة لتوسيع عملياته الإنسانية في البلاد التي تعاني من نزاع مستمر وأوضاع إنسانية متدهورة.

وأشار البرنامج إلى أنه تمكن من مساعدة 2.8 مليون شخص في شهر أكتوبر وحده، وهو الرقم الأعلى منذ بدء النزاع في أبريل 2023، كما ضاعف مساعداته أربع مرات في نوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر، بعد الحصول على المزيد من الموافقات لعبور القوافل الإنسانية.

وقال البرنامج في بيان اليوم الأربعاء، إنه واجه تحديات كبيرة في الوصول إلى مناطق متأثرة بشدة بالجوع، خاصةً في شمال وجنوب كردفان. وأفاد بأن القتال المستمر أجبر قافلة مساعدات على التراجع إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تنتظر حاليًا إعادة توجيهها نحو المناطق الممكن الوصول إليها، مثل جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق.

وأكد البرنامج، مواصلته إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والنقاط الأكثر تأثرًا في ولايات دارفور، كردفان، الخرطوم والجزيرة، حيث يتفاقم الصراع.

وأوضح أنه استمر في تقديم المساعدات عبر الحدود من خلال معبر “أدري” مع تشاد، حيث نجح منذ أغسطس في نقل 9800 طن متري من المساعدات إلى أكثر من 850 ألف شخص في منطقة دارفور عبر هذا الممر الإنساني الحيوي.

وأعلن البرنامج دعمه لأكثر من مليوني شخص بمساعدات نقدية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات تضاعف عشرة أضعاف مقارنةً ببداية العام.