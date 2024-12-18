موريتانيا تحتضن اجتماعاً للتشاور حول الوضع في السودان وتقوم بدور تسهيلي بغرض إنهاء الحرب

نواكشوط: السوداني

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامره مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أمس، وبحث إمكانية إيجاد حلول للأزمة في السودان، خاصةً فيما يتعلّق بالجانب الإنساني.

وتحتضن نواكشوط، اليوم، اجتماعاً للتشاور حول الوضع في السودان بطلب من الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إنّ الاجتماع التشاوري ستحضره مختلف الدول والمنظمات التي لها مبادرات من أجل السلام في السودان، دون ذكر تفاصيل مُحدّدة بشأن هوية المُشاركين، وأكّد أنّ موريتانيا ستقوم بدور تسهيلي بغرض التوصُّل إلى حَلٍّ يُنهي الحرب القائمة في السودان.