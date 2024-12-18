تفاصيل لقاء حاكم إقليم دارفور مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا

موسكو: السوداني

التقى حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيس تحرير السودان، مني أركو مناوي، الممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وقالت الخارجية الروسية انه تم خلال مناقشة الوضع في السودان مع التركيز على أهمية الحل السريع للأزمة العسكرية والسياسية المستمرة فيه، وشدد الجانب الروسي على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وإطلاق حوار شامل بين السودانيين لحل كافة القضايا الخلافية.

كما تم التأكيد على موقف روسيا المبدئي الداعم لوحدة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

وتمت مناقشة بعض القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والسودان، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي المنتظم.

من جانبه، قال حاكم إقليم دارفور: “قدمت شرحاً وافياً حول الأوضاع في السودان، مع التركيز على التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه إقليم دارفور، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتعرّض لها النساء والأطفال نتيجة الحصار المفروض على مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها”.

وأضاف مني: “كما تطرقنا إلى دور روسيا كوسيط في الأزمة السودانية، وضرورة التواصل مع دولة الإمارات لوقف دعم مليشيا الجنجويد، وقد قدّمنا طلبات لدعم الحكومة الروسية للشعب السوداني تشمل توفير المُساعدات الإنسانية، فضلاً عن منح فرص تعليمية لأبناء السودان في الجامعات والكليات. وقد أبدى السيد بوغدانوف، التزاماً جاداً بتلبية احتياجات الشعب السوداني، خاصةً في دارفور، في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها البلاد، نأمل أن تمثل هذه الخطوات بدايةً لمزيد من التعاون والدعم للشعب السوداني في محنته.