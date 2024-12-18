السودان ومصر يوقعان على محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين البلدين

القاهرة: السوداني

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، التوقيع على محضر الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان، وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي، بحضور وزيري النقل في البلدين.

وقال وزير النقل المكلف، المهندس أبوبكر أبو القاسم، إن المشروع يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن نطاق أعمال الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار للربط بين الدولتين من أبو سمبل وحتى أبو حمد، مروراً بوادي حلفا، وذلك في ضوء طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا – أبو حمد) لتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من المشروع، لافتاً إلى أنه قد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع – بحسب ما أوردته سفارة السودان في القاهرة.

وأمّن الوزيران على أن التعاون في مجال الربط السككي بين الجانبين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على إسهامات المشروع في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما ودعمه خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة في مسار الخط.

وأكّد وزير النقل المصري، أن المشروع يُعد جزءاً مُهماً للربط مع السودان الذي يتم الربط معه عن طريق 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل، أرقين ورأس حدربة)، فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان – وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، مشيراً إلى قيام وزارة النقل المصرية بالعمل المشترك مع الجانب السوداني لتطوير ميناء وادي حلفا بإنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

وقدّم وزير النقل المكلف، الشكر لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً على التعاون المستمر والفاعل مع السودان في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذا المشروع يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيداً بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية في تنفيذ هذا المشروع المُهم الذي يعتبر نقلةً نوعيةً كبيرةً في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل.