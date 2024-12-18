والي الخرطوم يكشف عن خُطة لضرب الخلايا النائمة

أم درمان: السوداني

بشّــرَ والي الخرطوم أحمد حمزة، بالانفتاح والانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المشاركة مؤخراً؛ جنوب أم درمان وهروب المليشيا من منطقة الشقلة بالفتيحاب، مؤكداً أن الاستقرار والعودة الكبيرة للمواطنين دفعت المليشيا الإرهابية، استهداف المواطن الأعزل داخل الأحياء والأسواق.

وأعلن أنهم مقبلون على عمل كبير لكشف الخلايا النائمة وضرب أوكارها من خلال الخلية الأمنية والطوف المشترك الفاعل الرئيسي في بسط الأمن وضرب أوكار الجريمة.

وخاطب الوالي اليوم، احتفالات شرطة ولاية الخرطوم بختام فعاليات احتفالات العيد السبعين للشرطة السودانية وأعياد الشرطة العربية، بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية.

وحيا الوالي، الشرطة باستعادة خدماتها، مما أسهم في عودة المواطنين.

وأضاف: “نقدر للشرطة أدوارها المساندة لمعركة الكرامة، وحيا المدير العام لقوات الشرطة الذي ظل يقدم الدعم والسند لشرطة ولاية الخرطوم، ودعا الوالي الشرطة المضي قدماً في واجبها”.