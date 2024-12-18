اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز الموازنة الطارئة المقبلة بلا ضرائب جديدة

كتبت: هالة حمزة

أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بمجمع الوزارات، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توطئةً لرفعه لمجلس الوزراء لإجازته بصورته النهائية.

وحمل مشروع الموازنة الجديدة، بشريات للمواطن، أهمها خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة، مع الالتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الإنسانية، ودعم الهيئات الإعلامية، فضلاً عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية.

وتضمن المشروع التحديات التي تواجه الموازنة في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.

واستعرض وكيل المالية أداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م والتزامها بالصرف وفقاً للأولويات ممثلةً في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.