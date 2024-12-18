شبكة أطباء السودان: مقتل 18 شخصاِ وإصابة 21 آخرين بجروح خطيرة في قصف الدعم السريع على المستشفى السعودي بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قتل 18 شخصا وأصيب 21 آخرون بجروح خطيرة جراء القصف المدفعي للدعم السريع على المستشفى السعودي ومحيطه بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في ظل أوضاع إنسانية حرجة تعيشها المستشفى جراء استهدافها المستمر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة وفقدانها للكثير من كوادرها وإمداداتها الطبية.

وأعربت الشبكة، عن أسفها لاستمرار استهداف المرافق الطبية بمدينة الفاشر بصور متكررة لإخراجها عن الخدمة لتنضم إلى عدد من المرافق الطبية التي خرجت جراء القصف الموجه، حيث تم قصف المستشفى أكثر من 4 مرات خلال الأسابيع الماضية، بجانب الأسواق ومعسكرات النزوح ومنازل المدنيين.

وطالبت الشبكة بصورة عاجلة وقف هذه الانتهاكات التي يمارسها الدعم السريع ضد المرافق الطبية وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للقيام بدورها لوقف هذه الانتهاكات وفتح مسارات لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية ورفع الحصار عن المدينة التي تضم أكثر من مليون مدني أعزل.