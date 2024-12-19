ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية (إنتركونتننتال)

تُوج ريال مدريد بكأس القارات للأندية (كأس إنتركونتننتال)، عقب انتصاره (3-0) على باتشوكا المكسيكي، ليل الأربعاء، في النهائي الذي أقيم باستاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل لريال مدريد كل من: كيليان مبابي، رودريجو، وفينيسيوس جونيور (ركلة جزاء)، في الدقائق (37، 53، 84).

الملكي ريال مدريد ملك النهائيات القارية

أثبت ريال مدريد شراسته في النهائيات القارية، وذلك بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي وتتويجه بلقب كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد خسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط من آخر 21 نهائيًا دوليًا (فاز 19 وتعادل 1 “ركلات الترجيح”)، بينما خسر في نهائي واحد أمام أتلتيكو مدريد في عام 2018 في كأس السوبر الأوروبي (2-4)، وفاز بآخر 7 نهائيات.