اتحاد المصارف يناشد المواطنين بالإسراع في عملية استبدال العملة قبل نهاية المهلة

كتبت: هالة حمزة

دعا اتحاد المصارف السوداني، المواطنين الذين لم يصلوا المصارف بعد إلى الإسراع في هذه الأيام الأخيرة لاستبدال العملة في مختلف فروع المصارف لفتح الحساب والتوريد وامتلاك التطبيقات للولوج لمرحلة جديدة من حياتهم المالية فيها العديد من الفوائد وكسب الوقت والجهد والأمان.

وأكد الاتحاد جاهزية المصارف بولاية سنار منذ الأمس 18 ديسمبر الجاري وحتى الحادي والثلاثين منه لعملية الاستبدال بمراحلها المختلفة.

وقال: “على المواطنين الإسراع في تلك الولاية والقيام بإجراءات الاستبدال والاستفادة من الزمن، حيث تصبح أموالهم في أمان ومعاملاتهم المالية أسهل وأسرع”.