تطورات في إثيوبيا.. دبرصيون يطلق “نضالاً سلمياً” في جبهة تيغراي وسط مزاعم بتحالفه مع إريتريا

متابعات: السوداني

أعلن دبرصيون جبر ميكائيل، الزعيم البارز في جبهة تحرير شعب تيغراي، ورجل الاستخبارات السابق، – من عاصمة الإقليم ميكيلي، عن إطلاق حزبهم لما أسماه (نضالاً سلمياً). حيث كان يخاطب اجتماعاً مع كبار قادة فصيله، ورفع شعار “حملة قل لا”.

الجدير بالذكر ان جبهة تحرير شعب تيغراي لديها مئات الآلاف من المقاتلين المسلحين على الرغم من بند نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في اتفاق بريتوريا.

دبرصيون أوضح في خطابه أنه تم التوصل إلى إجماع على أن الوضع في تيغراي يتطلب “نضالاً خاصاً ودعماً لبعضنا البعض”. وفقاً لتقرير إذاعة صوت أمريكا الأمهرية.

في الأسبوع الماضي، اتهم الفصيل الآخر، الذي يقوده جيتاشو رضا، رئيس الإدارة المؤقتة لتيغراي، ترتيب اتفاقية بريتوريا – بـ”الخيانة الوطنية” ضد تيغراي. ويعتقد جيتاشو، إن فصيل دبرصيون يعمل على الإطاحة بحكومته والاستعداد للحرب لوضع المنطقة في مسار تصادم مع الحكومة الفيدرالية.

قبل حوالي أسبوعين، اجتمعت المجموعتان في أديس أبابا في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء آبي أحمد. وقرر مكتب رئيس الوزراء أن تظل مجموعة جيتاتشو رضا كإدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي حتى الانتخابات القادمة في المنطقة.

أفادت التقارير أن الجولة الأولى من برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج – وهو بند آخر من بنود اتفاقية بريتوريا – في المنطقة قد اكتملت. وتزعم المنطقة أن 75000 مقاتل تم نزع سلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع – وهو البرنامج الذي أنفق عليه مئات الملايين من الدولارات. بينما لا يزال هناك أكثر من 150.000 مقاتل مسلح في المنطقة. وكان العدد الإجمالي للمقاتلين المسلحين الذين كشفت عنهم جبهة تحرير شعب تيغراي قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أكثر من 250.000.

تم الكشف عن “النضال السلمي” الجديد لفصيل دبرصيون في وقت تتهمه فيه ثلاثة أحزاب معارضة تعمل في المنطقة، بتجنيد وتسليح الشباب – على ما يبدو استعداداً لجولة أخرى من الحرب. وجاء في تقرير إذاعة صوت أمريكا الأمهرية أن الطرفين قدما هذا الادعاء بعد تقييم الوضع في أربع مناطق من إقليم تيغراي.

العلاقة مع إريتريا

في الأسابيع الأخيرة، ظهرت تقارير تفيد بأن فصيل دبرصيون جبر ميكائيل، يعمل مع الحكومة الإريترية – وهو ادعاءٌ لم يتم نفيه أو تأكيده. ومع ذلك، اعترفت جبهة تحرير شعب تيغراي كمنظمة بوجود اتصال مع الحكومة الإريترية.

لا يُعرف الكثير عن طبيعة علاقتهما. ومع ذلك، هناك تكهنات بأن العلاقة هي علامة على الاستعداد لبدء حرب – ربما ضد الحكومة الفيدرالية.