محكمة جنايات الأبيض تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد مواطن

الأبيض: السوداني

أصدرت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا/ السر محمد أحمد، قاضي المحكمة العامة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت “تعزيراً” في مواجهة المُتهم (ع م ج) بعد أن أدانته المحكمة في الدعوى الجنائية رقم (1726/2024) تحت المواد 50/ 51/ 60/ 63/ 65/ 186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستعمال الزي والشارات العسكرية والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة والتعاون مع منظمات الإجرام والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية في حضور محاميه.

ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل أعلى النيابة مولانا محمود عبد الباقي محمود ووكيل أعلى النيابة مولانا سمية عثمان أحمد.