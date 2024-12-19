وزارة المالية تنظم صرف رواتب واستحقاقات العاملين بالدولة وسداد التزامات الحكومة عبر الحسابات المصرفية

كتبت: هالة حمزة

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، تعميماً لتنظيم صرف رواتب واستحقاقات العاملين بالدولة.

وأبان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم، أن التعميم يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149) الخاص بتنظيم الصرف.

وأعلن التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين فيها عبر الحسابات البنكية فقط وألا يتم الصرف نقداً. ودعا لالتزام جميع العاملين الذين ليس لديهم حسابات بنكية بفتح حسابات رواتب بالبنوك المختلفة.

وأعلن الوكيل، التزام وزارة المالية بإيداع استحقاقات العاملين – التي كانت تصرف نقداً – كأمانات طرفها لتودعها مباشرةً بعد فتح الحسابات.

وأصدرت الوزارة، تعميماً آخر يستند على قرار مجلس الوزراء (رقم150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة تقرر بموجبه التزام جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، على أن يتم إلغاء التوقيعات السابقة في هذه الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك.

وأبان الوكيل عبد الله إبراهيم أن التعميم يلزم بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الحكومة عبر آلية التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة ببنك السودان المركزي.

وأكد الاهتمام بتشديد ضوابط الأجهزة المحاسبية والرقابية بجميع الوحدات الحكومية.