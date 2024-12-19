وزير الإعلام يُطلع رئيس مجلس السيادة على خطة الوزارة لتطوير وتحديث مؤسسات الثقافة والإعلام

بورتسودان: السوداني

اطلع رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، على خطة وزارة الثقافة والإعلام في إطار التطوير والتحديث لمؤسسات الثقافة والإعلام.

وقال الوزير خالد الإعيسر، إن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالثقافة والإعلام وكيفية تطوير المؤسسات الإعلامية التي تضرّرت بسبب الحرب، بجانب ملفات الثقافة والسياحة.

مبيناً أن رئيس مجلس السيادة وعد بترقية وتطوير هذه المؤسسات، وأضاف الوزير أنه نقل لرئيس مجلس السيادة هموم وقضايا الصحفيين والمآلات التي آلت إليها الأوضاع الصحفية في البلاد.

وأوضح الإعيسر أن وزارته بصدد تطوير مؤسسات إعلامية راسخة وتأسيس منابر إعلامية جديدة تتماشى مع التطور التقني وتسهم في دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في معركته الوجودية.

وقال إنّ اللقاء يأتي في سياق الاهتمام بترقية وتطوير المؤسسات الإعلامية والتي ستشهد خلال الفترة القادمة تطويراً وتحديثاً يتواكب مع متطلبات العصر، داعياً الشباب العاملين في هذه المجالات للتعاون من أجل تنفيذ هذه المشروعات الجديدة.