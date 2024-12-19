ترتيبات لعودة (1163) نازحاً بالشمالية إلى ولاية سنار

دنقلا: السوداني

التأم اليوم الخميس، اجتماع خاص، برئاسة والي الشمالية عابدين عوض الله، لبحث ترتيبات العودة الطوعية، لنازحي ولاية سنار من الولاية الشمالية.

وضم الاجتماع الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية منال مكاوي، ومفوض العون الإنساني بالولاية د. عبد الرحمن علي خيري، وأمين ديوان الزكاة بالولاية الهادي محمد أحمد، والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير.

وقالت الأمين العام للشؤون الاجتماعية الوزير المكلف منال مكاوي، إن الوالي أمّن على ضرورة تشكيل لجان في المحليات للترتيب للعودة الطوعية لنازحي سنار وكيفية تفويج الأعداد التي سترحل خلال اليومين المقبلين البالغ عددهم 1163 أسرة ستفوّج من الشمالية إلى سنار، بترتيب كبير بين حكومة الولاية وديوان الزكاة.

وأكدت منال، على جهود الديوان الكبيرة وجميع الأسر التي استضافت الوافدين إلى الولاية الشمالية، وأشارت إلى أن الاجتماعات حول هذا الأمر مستمرة حتى تفويج الأسر.