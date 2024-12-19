السيسي وأردوغان يبحثان الأزمة في السودان ويؤكدان على أهمية حماية سيادته وسلامة أراضيه وأمنه

القاهرة: السوداني

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار.

كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في السودان والصومال وليبيا وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.