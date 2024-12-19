هشام الخليفة يكتب: سياحة عبر التاريخ.. (الفروسية) كل الشرف (3)

الفروسية مأخوذة من كلمة (فرس) أي حصان، وهو رمز القوة والشموخ والإباء والعزة لذلك تستخدم مجازياً للتعبير عن كل هذه المعاني. الفروسية هي البطولة فى الحرب والبلاء فى المعركة والدفاع عن المرأة وحمايتها والامانة. وهي أن تواجه عدوك وقد تسلح لا ان تحارب شخصاً أعزل إلا من يديه العاريتين. وسنحاول هنا ان نسقط كل ذلك على ما هو حادث الآن في بلادنا.

يحكي لي الأستاذ محمد الهاجري انه عندما كان يعمل مديراً لمركز تدريب رحيمة التابع لشركة ارامكو السعودية (RAH. ITC) كان يعمل تحت إمرته مجموعة من الأساتذة السودانيين كان بينهم واحد لا تربطه به علاقة خاصة سوى علاقة الرئيس بالمرؤوس. دخل عليه هذا الأستاذ يوماً وقدم طلباً لمنحه إجازة حج وبما انه كان مستوفياً للشروط وهي ان يكون الموظف قد عمل خمس سنوات متواصلة مع الشركة فقد صدق له بالإجازة وهي خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر.

بعد ان انقضت فترة الإجازة، جاء الأستاذ لمكتب المدير ثم جلس وقال له بصوت هادئ: (يا استاذ أريدك أن تستقطع من راتبى ما يعادل خمسة عشر يوماً اى نصف الراتب لأنني لم أستطع الذهاب للحج بسبب المرض المفاجئ). يقول الأستاذ محمد انني قد تفاجأت من ذلك الطلب الغريب وعندما تمالكت أعصابي مازحته قائلاً: (ومن يعرف انك لم تحج؟ لماذا لم تسكت وخلاص؟!!) فرد الاستاذ قائلاً: (يا استاذ محمد ان ضميري لا يسمح لي بأن ادخل فى جوفي مالاً حراماً) يقول الأستاذ محمد الهاجري انه منذ ذلك اليوم نشأت بيني وبين ذلك الاستاذ علاقة متينة ما زالت تتوثق عراها حتى الآن مع ان كلينا قد تقاعد من العمل في الشركة. هذا الأستاذ السوداني من الجلابة أبناء دولة ٥٦ فتأمل.!!!

ثم نقلب الصفحة لنرى صورة مغايرة تماماً. هذه المرة يحكي البروفيسور الأمين عبد الكريم الأمين عبد الرحمن الأستاذ بـ”جامعة النيلين” والبرفيسور الأمين ينحدر من أسرة عريقة من أسر العيلفون التي استوطنت ام درمان وكان (عصا الأسرة) الشيخ الأمين عبد الرحمن من كبار الرأسماليين فى السودان، له ابناء نجباء احتلوا مراكز مرموقة فى الدولة. عندما غزت جيوش البغاة الخرطوم، سارع أبناؤهم بإحضار سياراتهم للعيلفون لإبعادها من العيون الشريرة ولكن ما لبثت أياديهم الطويلة ان وصلت العيلفون. يقول بروف الامين انه يوم ان دخل الجنجويد العيلفون كان يوما لا ينسى، فقد انتشروا كالجراد في الطرقات ينهبون ويسرقون الذهب والمال وكل ما غلا ثمنه حتى وصلوا منزلهم وكان فى الطرف الشمالى من العيلفون. اقتحموا المنزل بقوة مسلحة من عشرة أفراد كأنهم فى غزوة لقلعة حصينة ثم امره قائدهم ان يسلم مفاتيح السيارات وكانت فوق العشر سيارات ومع ان المفاتيح لم تكن موجودة فان ذلك لم يمنعهم من اخذها كلها الا واحدة كانت تقف بعيدة هى سيارته الخاصة.

طلب من قائد المجموعة ان يكتفوا بما اخذوا وان يترك له السيارة يقضي بها اغراض المنزل فوافق فورا، إلا ان احدهم اعترض على ذلك بشدة بل انه هددهم بالسلاح ان يبتعدوا فأخذ السيارة وخرج بها. يقول البروف الامين انه قد اكتشف ان هذا الشخص بالذات احد طلابه فى الجامعة فضاعف ذلك ألمه في فقد سيارته وفقد القيم والأخلاق.

تحكى لى إحدى قريباتى ان الجنجويد عندما دخلوا منزلها بدأوا فورا البحث عن المال والذهب فأنكرت وجود مال او ذهب فضيقوا عليها الخناق، ولكن رغم ذلك لم يجدوا، واخيرا يئسوا فهموا بمغادرة المنزل ولكنهم فجأة لمحوا ابنتها وكانت صبية مليحة فطلبوا أخذها معهم. رفضت الأم بشدة، بل قبضت على ابنتها بكلتا يديها وبقوة وهبها لها الله آنذاك، بعد ذلك غادروا المنزل فتسلقت الصبية أعلى الجدار وبقيت ثلاثة أيام فوق سطح المنزل حتى تدبرت طريقة للخروج. خرجوا مع من خرج وكان جمعا كبيرا وحشدا ضخما من النساء والرجال كأنه يوم الحشر معظمهم راجلا وبعضهم على درداقات وبعضهم على الكتوف حتى وصلوا “الحديبة” حيث استقبلهم أهلها الكرام بالترحاب والتهاني بالسلامة. من هناك تحركوا إلى “الدبيبة” موطن أهلهم أبناء الشيخ إدريس ابن الأرباب فاستقبلهم من كان موجوداً فى تلك اللحظة وهما البروفيسور الفاتح الحبر واخونا الحبر خلف الله حمد فآووهم واكرموهم ايما كرم، ثم تتالت الموجات من العيلفون فخرجت الدبيبة عن بكرة أبيها، النساء قبل الرجال والأطفال قبل الشباب وفتحوا منازلهم وحتى منازل الغائبين لإيواء أهلهم من العيلفون. وقد كانت تلك اللفتة شامة فى هامة اهلنا فى الدبيبة ومكرمة سيحفظها لهم أهل العيلفون إلى يوم الدين.

قصصنا قبل هذا قصة عمر ود الشلهمة وصديقه يوسف ود النعمان وقصة الصفعة التي وجهها ود النعمان لود الشلهمة والتى كانت سببا فيما حدث بعد ذلك، إذ استفزت زوجة ود النعمان ود الشلهمة انه لم يرد الصفعة. اضمر ود الشلهمة شراً فى نفسه وذهب للحداد وطلب منه ان يصنع له سيفاً لم يصنعه لأحد من قبل اسماه (الخوسة) وهي السكين.

انشد فى ذلك قائلاً:

الحداد أخوي داير لي منك خوسة

نصيحة حديدتا ومن غيري ما ملبوسة

تاخد حدتا ان ركت الناموسة

تتلقف كما تلقف عصاية موسى

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(تأبط) ود الشلهمة هذا السيف الحاد وقصد ود النعمان فوجده يتوسط أصدقاءه يستأنسون ويسمرون، فخاطبه من بعيد مطالباً له ان يستعد للقتال وان يحمل سيفه للمبارزة، فهو لا يواجه أعزل، وبالفعل انتهى الأمر بان قتل ود الشلهمة ود النعمان والحكمة فى ذلك ان الفارس لا يهاجم أعزل أبداً وليس كما حدث لأهلنا العزل المسالمين الذين بُوغتوا بلا سلاح سوى اياديهم العارية.

يقول الجنجويد فى اراجيزهم وهم يضربون الأرض ضربا بأرجلهم وهم يخاطبون أم قرون قاطعين لها الوعود بأن ينهبوا البكاسي إرضاءً لها:

عشان ام قرون بركب الحديد بوكسي

اركبى جنبي هاكي سوقي فرملى عكسي

عشان أم قرون

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وهنا رد عليهم شاعر شاب بكلمات بسيطة هى مرابيع من الدوبيت يجاري فيها الآباء المؤسسين لهذا الضرب من الشعر وفيها يفصل بين ام قرون واخوان ام قرون وآباء ام قرون الذين ينهبون ويسرقون وهو لا يحقد عليها ابدا بل يتغزل بجمالها:

سيد الحق برسل ليك تحية ملانة

يا الجدية ام قرون البي السماح تريانة

انتي حقيقة ما عندك قضية معانا

غير انك سبب فى الشفافة الواجعانة

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اهلك كان بعرفها مقامك وبعزوكي

ما كان عروا بت بلدك عشان يكسوكي

جابولك دهبنا ومالنا شان يرضوكي

فرحانين وما عارفين بي كدى بذلوكي

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الجدية ام قرون السارحة فى وديانك

ما بنهجيك بى حروفنا ونقلل شانك

المال كلو والدهب الكساكي وزانك

بنخلصو دم وحاتك من ابوك وإخوانك

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يا الصيدة ام قرون الماك شبه صبيانك

مجبورين نبكيكي ونذل إخوانك

أتى بتركبى قلوبنا وتحجزي مكانك

ونحن بنركب الركبوا البكاسي عشانك

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قال تعالى فى سورة المائدة الآية ٤٥:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

فالله سبحانه وتعالى قد اباح لنا هنا اما ان نعطيهم العفو او نعطيهم حد السيف أيهما نختار.!!!

وسلامتكم.

* أعزي نفسي وأعزي الأهل قاطبة فى وفاة العمة والخالة فاطمة احمد عبد الله الدخيرة التى حدثت وفاتها فى القاهرة يوم ٢٠٢٤/١٢/١٥م. والعزاء موصول لآل احمد دفع الله الدخيرة وآل عبد القادر عبد الله بالدبيبة والعيلفون وكل بقاع الأرض.

كما أعزي نفسي وأعزي كل الاهل فى وفاة الحاجة عالية حنين فى الحديبة يوم ٢٠٢٤/١٢/١٥ م. العزاء لزوجها ولأبنائها وبناتها ولأشقائها وشقيقاتها.

وفى “كريعات” توفي إثر طلقة طائشة ابن الخال عبدو السيد محمد بركات عبد الحكم يوم ٢٠٢٤/١٢/١٥م

العزاء لآل عبد الحكم بالجريف غرب والعيلفون وأم قحف ولآل بابكر جعفر بالخرطوم تلاتة.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

القاهرة العيلفون

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