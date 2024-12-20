أمريكا: بايدن سيقدم تقريرا للكونجرس بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان

كشف خطاب اطلعت عليه رويترز، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير القادم؛ بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود ميليشيا الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل.

وجاء الخطاب من بريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح ميليشيا الدعم السريع.

وقدم كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، الشهر الماضي مشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.

وكتب ماكجورك يقول: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.

وكتب يقول أيضا: “إن الإدارة ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات.. بحلول 17 يناير القادم؛ ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم للسلطة التنفيذية لهذا الأمر”.

ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونجرس للصفقات الكبيرة للأسلحة. ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض والتي قد تمنع مثل هذه المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونجرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.

واندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس عن تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية للسودان في شكل مساعدات غذائية وإمدادات للمأوى والرعاية الصحية.

وقال بلينكن، الذي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، إنه يجب تقديم المزيد من المساعدات عند الحاجة إليها، وذلك على نحو آمن وسريع.

واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات. ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

والإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية.

وفي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر (جي.إم.إل.آر.إس) – نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق، ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.

وتنتج شركة لوكهيد مارتن نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق وتنتج شركة إل3 هاريس تكنولوجيز محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج لوكهيد مارتن أيضا أنظمة صواريخ أتاكمز طويلة المدى.

وسعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.

وقالت جاكوبس في بيان: “بغير دعم الإمارات، لن تمتع قوات الدعم السريع بنفس القدرات لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار بديلا أكثر ترجيحا”.

وقال فان هولن إنه سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات. وأضاف: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار عدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونجرس القادمة”.