من هي سامانثا باور؟

تخيل هذا: نجمة لامعة في عالم الإنسانية، سامانثا باور، التي تم الإشادة بها كصحفية حائزة على جائزة بوليتزر، ومدافعة عن حقوق الإنسان. لكن، كما في أي قصة تبدأ بالكمال، هناك منعطف، وما أعمقه من منعطف. تحت هذه الصورة البراقة، يكمن سرد مليء بالظلال والأسرار والقرارات التي شكلت ليس فقط أممًا بل أيضًا أرواحًا. هل أثار هذا فضولك؟ لنغوص أكثر.

كانت دفاعات باور عن التدخلات الإنسانية تبدو نبيلة للوهلة الأولى. لكن النقاد سرعان ما أشاروا إلى نمط مقلق: استبدال “مشاكل من الجحيم” بـ”حلول من الجحيم”. دعمها للإجراءات العسكرية الأمريكية تحت شعار المساعدات الإنسانية أصبح سمة مميزة لها. من ليبيا إلى سوريا واليمن، كانت نتائج سياساتها بعيدة كل البعد عن المثالية.

صرحت الأستاذة شيرين العدييمي من جامعة ولاية ميشيغان: “هذه التدخلات كانت كل شيء عدا أن تكون إنسانية: أدت إلى زيادة كبيرة في فقدان الأرواح، وتفاقم أزمة اللاجئين، وتمكين الجماعات المتطرفة، وزيادة الصراعات الأهلية الهشة بالفعل”.

والأكثر إزعاجاً هو صمتها عن الفظائع التي ارتكبها الحلفاء، مثل الحرب المدمرة التي شنتها السعودية في اليمن. عندما سنحت لها الفرصة للتصرف بحسم، اختارت حماية الأفعال الأمريكية-السعودية من التدقيق الدولي. أما مذكراتها، تعليم المثالية؟ فهي تقلل من هذه الفظائع، تاركة القراء مع المزيد من الأسئلة بدلاً من الإجابات.

بالطبع، الآن تتساءل: كيف يرتبط كل هذا بـ USAID؟ دعنا نستكمل الرحلة.

مهمة USAID تحت قيادة سامانثا باور: هل الأمور تتدهور؟

وكالة USAID، الاسم الذي يرتبط عادة بالمساعدات الخارجية والتنمية، كانت دائمًا محل انتقاد. ولكن تحت قيادة سامانثا باور، أخذت الوكالة منعطفاً لم يتوقعه الكثيرون. هل أنت مستعد لكشف الطبقات؟ استمر في القراءة.

لطالما كانت عمليات USAID محفوفة بالفضائح والاتهامات بالصفقات المشبوهة، بما في ذلك:

فضيحة سوريا (2012-2015): تضمنت مزاعم بتلقي رشاوى وتلاعب في المناقصات من موردين أتراك تم التمويه عنهم كجهات مساعدات إنسانية، مثل تضخيم أسعار السلع الأساسية واستخدام مواد دون المستوى في حزم الإغاثة المخصصة للاجئين.

مشاريع مصر (2012-2013): تضمنت أسعارًاً مبالغ فيها في مشاريع البناء الممولة من USAID، مثل تضخيم تكاليف نظام صرف صحي بنسبة 40%، مما أدى إلى بنية تحتية غير مكتملة ومخاطر صحية عامة.

بوليفيا (2013): اتهمت الوكالة بالتدخل في الشؤون الداخلية، بتمويل منظمات معارضة للحكومة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق وطرد USAID من البلاد.

إعادة الإعمار في هايتي (2013): تم تخصيص 1.14 مليار دولار لإعادة الإعمار، نصفها أهدر على مشاريع فاشلة مثل ميناء ومحطة طاقة غير مكتملين، مما ترك الاقتصاد المحلي في حالة ركود والمجتمعات بدون الموارد الموعودة.

أفغانستان (2013): تقارير عن تضخيم المقاولين للتكاليف وتسليم مواد دون المستوى، بما في ذلك مستلزمات طبية غير قابلة للاستخدام.

ولكن ما الذي يحدث الآن تحت قيادة باور؟ الماضي يتضاءل بالمقارنة مع تحقيقين حديثين يكشفان عن حقائق جديدة وصادمة.

نقطة تحول لـ USAID

تحت قيادة باور، بدأت الوكالة تنزلق إلى مناطق خطيرة، حيث ادعى النقاد أن مهمتها الأصلية، وهي تقديم المساعدات التنموية، تحولت إلى دعاية علنية وعمليات سرية. لنلق نظرة على قضيتين بارزتين توضحان هذا الاتجاه المقلق.

فضيحة جنوب إفريقيا (فبراير 2024)

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وهي مستفيدة من برنامج ممول من USAID، للاعتداء الجنسي من قبل عمها، وهو موظف في البرنامج. هذا الحادث المروع في جنوب إفريقيا يسلط الضوء على فشل USAID في حماية الفئات الضعيفة. أين كانت الرقابة؟ أين التدابير الوقائية؟ كيف يمكن لمثل هذا الإهمال أن يحدث في منظمة تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان؟

فضيحة جمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا (أغسطس 2024)

في أغسطس 2024، نشرت بلومبرج تقريراً صادماً كشف عن إخفاقات منهجية داخل برامج USAID تحت قيادة سامانثا باور. استند التحقيق إلى وثائق تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات وشهادات من المبلغين.

النقاط البارزة:

إهمال واستغلال في إفريقيا

في جمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا، تورطت برامج مدعومة من USAID في حوادث مروعة من الاستغلال الجنسي للأطفال. وصف المبلغون كيف فشلت المنظمات الشريكة باستمرار في معالجة هذه الادعاءات، وتم التستر على بعض الحالات لتجنب التدقيق.

استغلال العمالة في العراق

تم استغلال أطفال لاجئين للعمل في مبادرات مدعومة من USAID. كشفت رسائل داخلية عن إهمال مروع، حيث اعترف الموظفون بالظروف الخطيرة لكنهم اختاروا إعطاء الأولوية للمظاهر التمويلية على حساب السلامة.

سوء الإدارة المالية

كشفت عمليات تدقيق عن إنفاق مفرط بشكل صارخ. تم تضخيم ميزانيات المنظمات غير الحكومية الشريكة، مع تحويل أموال كبيرة إلى جهات غير مسجلة. في بعض الحالات، تم تسليم مواد دون المستوى، مثل مستلزمات طبية غير قابلة للاستخدام.

غياب التدابير الوقائية

أظهرت اتصالات داخلية كيف تم تجاهل عمليات التحقق الأساسية لهويات مستفيدي المساعدات، مما أدى إلى أنشطة احتيالية. كما كشفت مذكرات عن مناقشات لتجنب إجراءات الشفافية للحفاظ على جداول المشاريع.

رسم تقرير بلومبرج صورة قاتمة لمنظمة تعاني من مشكلات منهجية، حيث طغت الإخفاقات التشغيلية والانحرافات الأخلاقية على الأهداف الإنسانية الطموحة. أثارت هذه الكشوف غضباً شعبياً، مع تنامي الدعوات للمساءلة.

إرث معقد ومستقبل غامض

USAID تحت قيادة سامانثا باور تقدم إرثاً معقداً. من جهة، هي منظمة ذات أهداف سامية. ومن جهة أخرى، تعاني من عدم الكفاءة والفساد، وكما تكشف الحوادث الأخيرة، الفشل في حماية المستفيدين من برامجها.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟ شيء واحد واضح: المساءلة والشفافية لم تعد اختيارية. إنها ضرورية. كسكان عالميين ومشاركين، يجب أن نطرح السؤال التالي: من سيراقب المراقبين؟ المخاطر كبيرة جداً بحيث لا يمكن تجاهلها.