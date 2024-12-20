اليونسكو: دار الوثائق السودانية ستعود للعمل من بورتسودان قريباً

بورتسودان: الطيب علي

كشف مكتب اليونسكو في السودان، عن بدء ترتيبات لاستعادة عمل دار الوثائق السودانية فى العاصمة الإدارية بورتسودان قريباً.

وقال مساعد البرامج الثقافية لليونسكو فى السودان عبد القادر عابدين لـ(السوداني)، إن المنظمة قامت بشراء الأجهزة الخاصة بدار الوثائق بهدف معاودة عمل الدار مجدداً بعد اكتمال كافة الإجراءات اللازمة.

ونوه الى أن اليونسكو قامت بإجراء تقييم بعد اندلاع الحرب حول أثر تلك الحرب على التراث الوثائقي فى السودان، وتنظيم ورشة الأولويات وتقييم الأولويات إلى جانب تأثير الحرب على التراث الوثائقي والتراث الثقافي المادى وغير المادى وقطاع الفنون.

وقال إنهم تمكنوا من إصدار تقرير ووضع خطة لذلك، كما تم تنفيذ المشروع بكل نجاح.

ولفت إلى أن اليونسكو عملت مع عدة جهات فى السودان خاصة فى مجال الأرشيف بولاية النيل الأزرق ودار الوثائق السودانية، إضافةً إلى مركز دراسات البجا، كما قامت بتدريب الشباب في مجال الوثائق والأرشفة والإعلام.

كما أشار الى ان اليونسكو تعمل على تنفيذ مشروع لصون التراث الوثائقي فى السودان وعدد من الدول الأفريقية بدعم من الحكومة اليابانية.