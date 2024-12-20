الحكومة تدين مقتل 3 موظفين ببرنامج الغذاء العالمي بالنيل الأزرق

بورتسودان: السوداني

أدانت الحكومة، مقتل 3 من العاملين ببرنامج الغذاء العالمي بمنطقة يابوس، بولاية النيل الأزرق قبالة الحدود الإثيوبية السودانية، عقب تعرضهم لقصف ليلة أمس، وفقاً لإفادة من مكتب منسق الأمم المتحدة الإنساني المقيم بالسودان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة أن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادث لمعرفة المسؤول عنه، وأشارت إلى أن القوات المسلحة ليست لديها حالياً عمليات عسكرية نشطة في تلك المنطقة، وتقدمت حكومة السودان بالتعازي القلبية لأسر الضحايا، وأكدت مجدداً التزام القوات المسلحة والقوات النظامية بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على سلامة العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم من أي أخطار.