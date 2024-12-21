واشنطن تلغي مكافأة مالية خصصتها لاعتقال أحمد الشرع

ألغت واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يفيد بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على زعيم الإدارة الجديدة في سوريا وهيئة تحرير الشام أحمد الشرع، حسبما قالت الجمعة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف بعد لقائها الشرع في دمشق، مرحبة بما وصفته “الرسائل الإيجابية” التي أعرب عنها خلال محادثات معه تضمنت أيضا تعهدا بمحاربة الإرهاب.

أطلعت مبعوثة أمريكية زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بأن الولايات المتحدة قد ألغت المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، مرحبة بـ”الرسائل الإيجابية” التي أعرب عنها خلال محادثات معه تضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب.

في هذا السياق، صرّحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف للصحافيين بعد لقاء الشرع في دمشق: “بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة”.

وقالت ليف، التي شاركت في أول زيارة رسمية لوفد أمريكي إلى دمشق منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية الدامية: “رحّبنا بالرسائل الإيجابية” للشرع بعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام التي يقودها برجل سوريا القوي بشار الأسد.

وتابعت المبعوثة الأمريكية: “نريد إحراز تقدم بالاستناد على هذه المبادئ، أفعال وليس فقط أقوال”. مشيرة إلى أنها أكدت للشرع أيضا أهمية “التشاور الواسع خلال هذه الفترة الانتقالية”.

كذلك، أكدت باربرا ليف: “نحن ندعم بالكامل عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى حكومة جامعة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المرأة والمجتمعات السورية المتنوعة عرقيا ودينيا”.

وقالت السلطات السورية الجديدة الجمعة إنها تريد المساهمة في “السلام الإقليمي” وبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة.

وعقب أول لقاء رسمي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووفد دبلوماسي أميركي، شددت السلطات الجديدة في دمشق في بيان على “دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية مميزة مع دول المنطقة”.

فرانس24/ أ ف ب