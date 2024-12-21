اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية تعدل زمن الامتحانات إلى الساعة (2:30) بعد الظهر يوم 28 ديسمبر

بورتسودان: السوداني

حددت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية موعد انعقاد امتحانات الشهادة السودانية الساعة (الثانية والنصف) بعد الظهر؛ بدلاً من (الثامنة والنصف) صباحاً كما كان معتادا.

وأوضح وزير التربية والتعليم المكلف د. أحمد خليفة، أنهم عملوا على تعديل زمن الجلسات في جدول الامتحانات، مؤكداً قيام امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة دفعة 2023م في موعدها في 28 ديسمبر الجاري.

وقال إن لجنة امتحانات السودان قد اكملت عملية تسليم ارقام الجلوس للولايات داخل السودان والمراكز خارج السودان ماعدا ولاية الخرطوم التي سيتم تسليمها صباح اليوم السبت.