رسمياً.. افتتاح افتتاح أعمال المكتب القنصلي للسفارة السعودية في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

أعلن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، عن افتتاح أعمال المكتب القنصلي لسفارة المملكة العربية السعودية في مدينة بورتسودان، من قِبل وزير الخارجية السوداني السفير د. علي الشريف، ومعالي نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

وأوضح السفير بن حسن جعفر، أنه تمت طباعة أول تأشيرة دخول إلى المملكة للمواطن السوداني البروفيسور صلاح الدين فرج الله.

واطلع وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية، على التجهيزات الأساسية لبدء استقبال طلبات المواطنين السودانيين مع بداية الأسبوع الأول من يناير المقبل.