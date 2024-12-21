شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تطلق النار على الكوادر الطبية والمرضى وتوقف العمل بمستشفى بشائر بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

للمرة الثانية خلال أقل من شهرين أطلقت قوة من الدعم السريع النار على الكوادر الطبية والمرضى بمستسفى بشائر جنوب الخرطوم مما أدى لإصابات وسط الكوادر الطبية وتسبب في تعطيل العمل بالمستشفى التي يقدم بها فريق من وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلاحدود خدماتهم للمرضى والمواطنين بالمنطقة.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم السبت الانتهاكات المتكررة على الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف بالغة التعقيد في مواقع سيطرة الدعم السريع، حيث يعاني الأطباء من عمليات الاعتداء المستمر من قبل المسلحين الذين يتبعون للدعم السريع وعدم توفير الحماية لهم في ظل أوضاع إنسانية سيئة مع توقف أغلب المرافق الطبية وشح في المعينات الطبية.