(٣٤٣٦٤٤) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة

بورتسودان: السوداني

أكدت وزارة التربية والتعليم، اكتمال كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة السودانية المزمع عقدها في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤

والمؤجلة من العام ٢٠٢٣، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين ٣٤٣٦٤٤ طالباً وطالبة في ٢٣٠٠ مركز امتحان داخل وخارج السودان، منهم ١٢٠٧٢٤ ألف طالب وفدوا من ولايات غير آمنة.

وذكر وزير التربية والتعليم المفوض أحمد خليفة عمر في التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام اليوم بقاعة رئاسة الشرطة بورتسودان للحديث حول الترتيبات لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة، ذكر ان كل أرقام الجلوس وصلت للمراكز ما عدا ولاية الخرطوم، متوقعاً وصول الأرقام خلال اليوم، عازياً التأخير لازدياد عدد الطلاب، مضيفاً ان هنالك عدداً من أرقام الجلوس الاحتياطي وعدد مركزين إضافيين في عطبرة والدامر للوافدين حتى الجمعة ٢٧ ديسمبر.

وقال إنّ الوزارة مستعدة لأي أرقام إضافية للولايات من ١٠٠ رقم – ٢٠٠ ليتمكن كل طالب من الحصول على رقم جلوس.

وأضاف الوزير أن عدد الطلاب خارج السودان بلغ ٤٦٥٥٣ منهم ٢٧ ألف طالب في جمهورية مصر بـ٥٩ مركزاً، منها ٢٧ مركزاً في مصر، مشيراً إلى ان نسبة الطلاب الذين سجلوا للامتحانات في ٢٠٢٣ بلغت نسبتهم ٨٣٪، بينما نسبة الطلاب الوافدين بلغ ٣٥٪.

وأوضح الوزير أنّ نسبة الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب كان عددهم ٥١٣ ألفاً.

وأكد الوزير أنّ الوزارة تمتلك كل معلومات الممتحنين وولاياتهم ومدارسهم داخل وخارج السودان.

وأكد أن امتحانات الشهادة السودانية للعام ٢٠٢٤ ستعقد بعد ثلاثة أشهر، مشيراً إلى انه امتحان ليس بديلاً، لالتحاق كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحان ديسمبر وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة.