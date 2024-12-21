وزير الخارجية يبلغ لعمامرة بشروط السودان حول العملية السلمية

بورتسودان: السوداني

ابلغ وزير الخارجية السفير د. علي الشريف، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، أن أي عملية للحل السلمي يجب أن تبنى على تنفيذ إعلان جدة 11 مايو 2023م.

ووصل لعمامرة على رأس وفد اليوم السبت، إلى بورتسودان في زيارة للبلاد، ضمن جولة يقوم بها لإحياء عملية السلام بين الحكومة ومليشيا الدعم السريع.

واحاط وزير الخارجية، المبعوث الأممي بتطورات الأحداث والإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ضد المدنيين العُـزّل، وجدّد تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة للعمل المشترك.

من جانبه، أوضح لعمامرة، أنّ زيارته هي الرابعة للسودان خلال العام الجاري، سبقتها العديد من الزيارات والجولات الإقليمية بغية الوصول إلى حل سلمي للحرب الدائرة في السودان، وأمّن الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق والتشاور البناء.