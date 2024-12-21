مني أركو مناوي يعلق على استرداد الزُرق: (We got it)

متابعات: السوداني

علق حاكم إقليم دارفور، القائد مني أركو مناوي، على تحرير قاعدة الزُرق من أيدي مليشيا الدعم السريع الإرهابية، عبر هجوم شرس شنته القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة، وكتب على حسابه الرسمي في الفيسبوك: (We got it)، أي لقد حصلنا عليها.

وأضاف مني في منشور آخر: “استهداف الأطفال في الفاشر وزمزم والمجازر البشرية في أبوزريقة، تردها القوة المشتركة بالردود القوية طُهرت بها المناطق المغتصبة منذ 2017، القوة المشتركة لا ترد إلا على صدور المقاتلين مغتصبي النساء وقَتَلة الأطفال، فالحق ينتصر”.