توقفٌ جزئي لعمليات الحصاد بالقضارف بسبب سقوفات تحويل البنوك

القضارف: الطيب علي

توقف عددٌ من المزارعين بولاية القضارف، عن عمليات الحصاد للموسم الزراعي الحالي بسبب تحديد سقف 200 ألف جنيه للصرف من البنوك فى أعقاب بدء عملية استبدال العملة.

وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف بالإنابة حامد يوسف عبد اللطيف لـ(السوداني)، إنّ بعض المزارعين أوقفوا استجلاب العمالة الإثيوبية للمشاريع الزراعية.

وأضاف: لا نستطيع سداد أجرتهم لجهة تحديد سقف السحب من المصارف بواقع 200 ألف جنيه التي لا يستطيعون صرفها على أسرهم أو على العمالة الموسمية أو العمالة المستديمة.

وأكد أنهم في حال عدم وجود حل للمشكلة سيضطر الكثير من المزارعين لبيع محصولاتهم واقفة دون حصاد، مما يؤثر على الإمداد الغذائي.

ونوه إلى أن عمليات الحصاد تأخرت كثيراً عن السابق بسبب نقص العمالة وشح السيولة، مشيراً إلى أنهم في اجتماعات مستمرة على مختلف المستويات لحل مشكلة السيولة الى جانب المشكلات الأخرى التي تعترض الزراعة في ولاية القضارف.

وأشار الى أنهم اجتمعوا قبل

شهر من الآن مع مدير بنك السودان المركزي فرع القضارف ووقتها كان السقف للسحب محدداً بواقع 3 ملايين جنيه وابلغناه بأننا على أعتاب موسم الحصاد، الأمر الذي يتطلب توفير السيولة الكافية، ووعدنا بالحل حينها لكن عملية السحب تراجعت إلى 200 ألف بعد دخول قرار استبدال العملة حيز التنفيذ.