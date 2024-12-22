أكثر من ألف قتيل من مُستنفري مليشيا الدعم السريع في قاعدة الزُرق

كتب: د. مزمل أبو القاسم

بلغت حصيلة قتلى مليشيا الدعم السريع الإرهابية، في قاعدة الزُرق في أربعة معسكرات تدريب المستنفرين، أكثر من ألف مستنفر، بينما فرّ البقية هاربين من المعسكرات سيراً على الأقدام.

في وقتٍ، رفضت القوات المشتركة بث فيديوهات القتلى، نسبةً لبشاعة المناظر.

يُذكر أنّ القوات المسلحة والقوات المشتركة، استولت على قاعدة الزُّرق في شمال دارفور، إثر هجوم واسع استمر لأكثر من 5 ساعات من ثلاثة محاور.

ونجح الهجوم في تدمير وهزيمة قوات المليشيا في منطقة (بئر ميرقي)، وتم استلام قاعدة الزُّرق العسكرية التابعة للمتمردين وعلى كامل منطقة الزُّرق، واستلمت القوات المسلحة والمستركة فيها عتاداً حربياً ضخماً واستولت على عشرات المركبات العسكرية.