قائد الجيش الأوغندي ابن الرئيس موسيفيني: لو أمرنا والدي بالسيطرة على الخرطوم لفعلنا ذلك غداً!

كمبالا: السوداني

أطلق قائد الجيش الأوغندي – ابن الرئيس موسيفيني الجنرال موهوزي كاينروجابا، تصريحاته الاستفزازية تجاه السودان مهدداً بالحرب واجتياح الخرطوم.

وقال الجنرال موسيفيني الصغير، عبر تغريدات على حسابه في منصة أكس: “بعد المسيح، والدي هو الأعظم! لو أمرنا بالسيطرة على الخرطوم، لفعلنا ذلك غداً”.

يذكر أن موسفيني الصغير قال الأسبوع الماضي: “نحن فقط ننتظر زميلنا، دونالد ترمب، ليصبح رئيساً، وبدعمه سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم”.

وأضاف: “سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريباً!.. إذا كان هؤلاء الشباب في الخرطوم لا يعرفون ما هي الحرب فسوف يتعلمون”.