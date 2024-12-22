عاجل: اللجنة العليا لتغيير وإستبدال العملة تقرر تمديد فترة الإستبدال حتى 30 ديسمبر

بورتسودان: السوداني

قررت اللجنة العليا لإستبدال العملة، بعد التداول والنقاش وتقدير الأوضاع التي تمر بها البلاد ومن أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، إتاحة الفرصة كافية لإتمام عملية الإستبدال.

وقال وزير الإعلام، خالد الإعيسر إن اللجنة قررت تمديد فترة إستبدال العملة لأسبوع إضافي، لتنتهي بنهاية يوم 30 ديسمبر 2024م.

وأوضح الإعيسر في تصريح صحفي أن اللجنة إستمعت للتقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عملية الإستبدال في كل الولايات المستهدفة موضحا أن العملية لاقت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين خلال الايام الماضية، وذلك في الولايات المستهدفة التي بدأت فيها عملية الإستبدال في العاشر من ديسمبر عدا ولاية سنار التي بدأت فيها عملية الإستبدال يوم 19 ديسمبر وستنتهي في يوم 31 من نفس الشهر.