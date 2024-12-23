البرهان يجدد للأمم المتحدة شروط ابتدار العملية السياسية

بورتسودان: السوداني

أعاد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، موقفهم بشأن ابتدار العملية السياسية، بعودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية.

وجدد في لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة اليوم الاثنين، التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات، منوهاً إلى التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.

وشدد البرهان خلال اللقاء، على ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم، كما دعا أن تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر.

من جانبه، قال لعمامرة في تصريح صحفي، إنه نقل لرئيس المجلس السيادي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. مبيناً أن اللقاء تناول الأوضاع في السودان، مشيراً إلى انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي بشأن الأزمة في السودان، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار.

وأضاف لعمامرة أن الحرب استكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا، مبيناً أن المنظمة الدولية تعمل جاهدةً من أجل تقليص المدة الزمنية للحرب وتقليل عدد ضحاياها، مؤكداً استعداد مؤسسات الأمم المتحدة لمزيد من التعاون مع السودان بغية التوصل لحل الأزمة السودانية ووقف معاناة الشعب السوداني.