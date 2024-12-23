النائب العام يكشف معلومات صادمة عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور، رئيس اللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، إن المليشيا ارتكبت جرائم وفظائع في حق الشعب السوداني، بعد اندلاع الحرب ، وان اللجنة الوطنية تم إنشاؤها ومنحها صلاحيات حتى تعمل باستقلالية تامة وتجري تحقيقات حول الجرائم التي وقعت في السودان من قبل مليشيا الدعم السريع بحق الشعب السوداني.

وأضاف في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام اليوم الاثنين أنه في صبيحة 15 أبريل، قامت المليشيا بمحاولة انقلاب فاشلة وحاولت اغتيال رئيس مجلس السيادة، وخالفت الفصل 18 من القانون الذي يتحدث عن جرائم الحرب وقانون الإرهاب ومخالفة القانون الجنائي السوداني، وان المليشيا تمردت على دستور البلاد، وخالفت القوانين العسكرية بما فيها قانون انشائها، إلى جانب انها استهدفت الاعيان المدنية، ودمرت مقرات البعثات الدبلوماسية والبنية التحتية، وأخرجت 259 مستشفىً عن الخدمة ولم تسلم منها حتى الكنائس ، واخرجت المساجين من السجون واستعانت بالمرتزقة وآخرها مرتزقة كولومبيين، وزاد ان المليشيا تعدت على 90 في المئة من البنية الصناعية.

وأوضح طيفور أن المليشيا نهبت ١٢٦ من البنوك ودمّرت ٥ من المتاحف باعتبارها إرثا لا يمكن تقديره بقيمة مادية، كما نهبت مخازن مشروع الجزيرة والتقاوي وباعته للمواطنين كغذاء راح ضحية ذلك حوالي٧٠٠ مواطن بمنطقة الهلالية نتيجة التسمم، كما قامت بإبادة جماعية في الجنينة واستهدفت اثنية المساليت وقتلت ٥ آلاف شخص وجرح أكثر من ٨ آلاف، بينما بلغ عدد المجازر ٥،٩٥٠ قتيلا و٩،٣١٦ جريحا واختطاف ١٥٠ وتهجير قسري لـ٥ آلاف شخص بالإضافة الى قتل ٥٣ طفلا في الهلالية فقط.

وأشار طيفور إلى أن المليشيا ارتكبت جرائم في حق النساء ومارست بيع الفتيات واجبارهن على الحمل قسراَ، وهناك ٩٦٦ حالة اغتصاب بالخرطوم والجزيرة تمثل فقط ٢% من جملة الاغتصابات حسب التقارير.

وقال إن المبلغ من تلك الجرائم الانتهاكات جزء بسيط جداً لم تصل إلى ٥٠ حالة، وهذا الأمر مرده إلى الخوف من والوصمة والمجتمع، وان الأمر يحتاج إلى توعية.

وطالب أولياء الأمور والأسر بضرورة التبليغ خاصة وان البلاغات والمحاكمات ستكون مغلقة وفي سرية تامة.

واسترسل طيفور ان المليشيا استخدمت الأسلحة المحرمة مثل الفسفور في مخالفة واضحة للقانون الدولي، واستخدمت سلاح التجويع الممنهج ضد المواطنين ومنعتهم من الزراعة والعمل بشكل كلي، إلى جانب قيامها بتدمير مراكز غسيل الكلى ومنعت ١٥ ألف و٤٠٠ طفل من الدراسة وجندت ١٠،٩٠٠ طفل مخالفة للقانون، إلى جانب ارتكابها جرائم في حق عشرة آلاف طفل من الأطفال السودانيين في مناطق مختلفة.