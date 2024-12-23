النائب العام: سنصدر أحكاماً غيابية لمتهمين يتبعون للمليشيا في (6) دول

بورتسودان: السوداني

قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور، إن السلطات القضائية يمكنها اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية لمتهمين هاربين بمليشيا الدعم السريع يتواجدون في 6 دولة لم يسمها حال لم يسلموا انفسهم للعدالة.

وطالب النائب العام خلال المؤتمر التنويري الأسبوعي حول جرائم مليشيا الدعم السريع، اليوم الاثنين، تلك الدول بالتعاون مع السودان بشأن المتهمين، وأضاف: “نتوقع من دول، التعاون مع السودان وفقا لاتفاقيات الامم ووفقا لاتفاقية الرياض بشأن تسليم المجرمين، قائلا وإن لم يتم التعامل معنا ستكون هنالك محاكم غيابية وسنتعامل بالمثل”.

وأشار طيفور انه على طاولة النيابة العامة أكثر من 31 ألف بلاغ بشأن انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، كما أن المليشيا المتمردة أطلقت سراح 19481 نزيلا من السجون وجندتهم في صفوفها ومارست جميع الانتهاكات والجرائم، إلى جانب إخراجها لعدد 250 مستشفىً من الخدمة واستخدمت 15 منها لأغراض عسكرية في مناطق مختلفة، إضافة إلى استهدافها لأكثر من 540 ألفاً من الأعيان المدنية منها 80% منازل مواطنين.

وتطرق طيفور إلى دور القضاء الوطني وقدرته على الفصل العادل في الدعاوى المحالة إليه من النيابة دون الحوجة لتدخلات خارجية.