محكمة جنايات الدامر تقضي بالإعدام على متهم بتقويض النظام الدستوري

عطبرة: السوداني

قضت محكمة جنايات الدامر العامة حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم (ب ع ك)، وذلك بعد أن أدانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (821 /2024) لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

كما أصدرت محكمة عطبرة العامة حكماً بالسجن المؤبد (عشرين عاماً) في مواجهة المتهم (م م) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (878 /2024) لمخالفة المواد (50 -51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. صدرت الأحكام في حضور محامي المتهمين وقد مثلت النيابة العامة بالدامر وعطبرة الاتهام أمام المحكمة.