مزارعون: نقص العمالة يهدد عمليات الحصاد بالقضارف

القضارف: الطيب علي

تفاقمت مشكلة نقص العمالة بشكل مريع فى المشاريع الزراعية بولاية القضارف.

وقال مزارعون لـ(السوداني) إن عمليات الحصاد أصبحت مهدّدة نتيجة لنقص العمالة الإثيوبية.

وأكد أحمد حسن، أحد المزارعين لـ(السوداني) أن الإنتاج خلال الموسم الزراعي الحالي جيد، لكن واجهته العديد من المشكلات لا سيما نقص العمالة، فضلاً عن زيادة التكاليف.

وقال رئيس لجنة المزارعين بالإنابة، حامد يوسف عبد اللطيف لـ(السوداني)، إن مشكلة نقص العمالة الإثيوبية وتحديد سقوفات السحب أسهما في تأخر عمليات الحصاد لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ولفت إلى أهمية فتح المعابر لدخول العمالة الإثيوبية، منوهاً إلى أن وزير الخارجية السوداني تحدث مع نظيره الإثيوبي حول تلك المسألة،

كما دعا يوسف، لجنة الأمن للمساهمة في دخول العمالة مثل ما حدث إبان حصاد السمسم خلال الفترة الماضية.

وأضاف: “نحن نعتمد بنسبة تفوق 80% على العمالة الإثيوبية منذ 7 إلى 10 سنوات فى حصاد السمسم، إلى جانب الذرة”، لافتاً إلى أنهم حالياً يعدون لحصاد الذرة وحَـبّ البطيخ والقطن وكلها تحتاج للأيدي العاملة.