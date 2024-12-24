النيل الأزرق تعفي جميع الطلاب الجالسين للشهادة الثانوية من رسوم استخراج البطاقة

الخرطوم: السوداني

أعلنت اللجنة الفنية العليا لإدارة امتحانات الشهادة السودانية بولاية النيل الأزرق، عن مجانية بطاقة الجلوس للامتحانات وإعفاء جميع الطلاب من رسوم استخراج البطاقة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة.

واطلعت اللجنة على مجمل التحضيرات التي تمت في إطار الإعداد والتجهيز لقيام امتحانات الشهادة الثانوية بجميع المراكز على مستوى الإقليم.

وأوضحت وزيرة التربية والتعليم نائبة رئيس اللجنة أنه تم تنوير اللجنة بالخطوات التي تمت في سبيل قيام الامتحانات في موعدها المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري للدفعة 2023م.

وأكدت اكتمال كافة التحضيرات بمراكز الامتحانات من بعد استلام أوراق الامتحانات وأرقام الجلوس للطلاب الممتحنين، مؤكدةً اكتمال التحضيرات بسكن الطلاب القادمين من المدارس الثانوية بالمحافظات الأخرى.

وكشفت عن الترتيب لقيام امتحانات الشهادة الإبتدائية عقب الفراغ من امتحانات الشهادة الثانوية بصورة مباشرة.