كيكل: النصر على مليشيا الدعم السريع بات قاب قوسين أو أدنى

القضارف: الطيب علي

بشر قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل كافة النازحين بولاية الجزيرة والولايات الأخري بالعودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم قريبا، فى وقت أكد فيه بأن النصر على مليشيا الدعم السريع بات قاب قوسين او أدنى، مشيرًا لانهيار مليشيا الدعم السريع في كافة محاور القتال، وأردف بأنها تلقت هزائم مذلة.

وقطع كيكل بأن قواته ستظل ضمن القوات المسلحة لدحر أي عدو يتطاول على السودان.

وقال كيكل خلال مخاطبته، حشداً من مواطني القضارف اليوم، إنّ المواطنين الذين نزحوا من قراهم عقب اقتحامها من قبل قوات الدعم في ولاية الجزيرة لم ينزحوا خوفاً من الدعم السريع بل كانوا يخشون من انتهاكات عناصر الدعم السريع لأعراض نسائهم وزوجاتهم وأخواتهم.

واضاف ان الاعراض لا مساومة وهي ثقافة إسلامية متجذرة في تلك المجموعات التي تقطن المنطقة، وقطع كيكل ان قوات في درع الشمال ليس لها أي انتماء سياسي أو حزبي أو عرقي وجهوي، لافتا أن ولاءها فقط للقوات المسلحة والسودان، مشيرا إلى أن قواته هي جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، واردف أن قواته التي تقاتل لتحرير ولاية الجزيرة تتكون من كافة المكونات القبلية من الشمال والشرق والجنوب والغرب.

وأشار إلى تجدد الانتصارات في محاور بحري ومنطقة (الزرق) بولاية شمال دارفور ومنطقة الفاو، لافتا ان هنالك مؤشرات دامغة لانهيار مليشيا الدعم وان النصر بات قريباً.

كما بعث كيكل بتطمينات لمواطني القضارف باستحالة اقتحام الدعم السريع للقضارف، قائلاً إنّ حشود القوات الموجودة في منطقة البطانة المكونة من درع الشمال والمشتركة والقوات المسلحة وقوات العمليات الخاصة قادرة على دحر مليشيا الدعم السريع اذا تحركت نحو القضارف.

وأضاف أن هنالك وحدة وعزيمة وإصراراً بين كافة هذه القوات وهدفها هو القضاء على مليشيا الدعم السريع، التي قال انها استباحت العروض وانتهكت حقوق المواطنين، وكان كيكل قد افتتح المقر الجديد لقوات درع الشمال بالقضارف.