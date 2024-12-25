شبكة أطباء السودان تحذر من كارثة بيئية بالجزيرة أبا جراء فيضان النيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

حذرت شبكة أطباء السودان من تردي الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة جراء فيضان النيل الابيض بالجزيرة أبا وعدد من القرى القريبة من مجر النيل واختلاط المياه بمياه الصرف الصحي، مما يجعلها منطقة خصبة لانتشار الأمراض بالجزيرة والقرى في ظل بقاء العديد من الأسر داخل الأحياء التي لم تصلها مياه النيل.

ودعت الشبكة في بيان اليوم الأربعاء، السلطات المحلية لتدارك الموقف والتدخل العاجل لإجلاء المواطنين من مناطق الفيضان وتطهير المنطقة ونشر وحدات متخصصة في مناطق تواجد المواطنين، كما تدعو المنظمات الأممية العاملة في المجال لإرسال فرق طبية متخصصة للمواقع وفتح معسكرات لاستقبال النازحين من مناطق الفيضان.