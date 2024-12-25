مبادرة (إسناد) تُدشِّن حملة “شتاء دافئ بالعطاء” لدعم السودانيين في مصر المتأثرين بالحرب

متابعات: السوداني

دشنت مبادرة (إسناد) لدعم السودانيين المتأثرين بالحرب بمصر، حملة “شتاء دافئ بالعطاء” لتوفير مستلزمات الشتاء لنحو 84 ألف أسرة.

وحثّت رئيس مجلس إدارة جمعية (إسناد) أميرة الفاضل، الخيِّرين من السودانيين وغيرهم دعم الحملة، لتوفير نحو 84 ألف بطانية، مشيرة إلى أنهم تلقوا نحو “5” آلاف بطانية من بنك الطعام المصري (الكساء – الشفاء).

ولفتت أميرة إلى أوضاع بالغة السوء للكثير من الأسر السودانية تسكن في مبان تحت التشييد وبلا أي خدمات، مشيرة إلى أن الجمعية استهدفت كل من لجأ إلى مصر، لأنّ الحرب افقرت الناس لذلك، تسعى إسناد – ومبادرات مجتمعية اخرى تسخير كافة إمكانياتها لمساعدة كل أسرة سودانية محتاجة.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية (إسناد) د. تامر سليمان إن الجمعية قامت بنشاطات كبيرة ومد يد العون للمتأثرين والمرضى، وذلك عن طريق تقديم الدعم المباشر عبر الخيِّرين للحالات المرضية من مرضى الغسيل الكلوي وتقديم الأدوية والعلاجات للمرضى، وبلغت التغطية الشهرية لذلك نحو 200 حالة، فيما تم دعم أدوية “300” من مرضى وزارعي الكُلى.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدعم الاجتماعي بجمعية (إسناد) د. سامي سعيد، إنّ الجمعية قدمت “33600” سلة غذائية بنهاية شهر نوفمبر وتم توزيع البطاطين في شتاء العام السابق لعدد “6670”، لافتاً إلى تزايد الحاجة الآن والعجز في توفير الأغطية والملابس الشتوية.